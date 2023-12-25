Papa'dan İsrail'e Gazze çağrısı: Operasyonlara son verin

"Gazze'deki ve tüm kutsal topraklardaki Hristiyan toplumu başta olmak üzere herkesi kucaklıyorum. 7 Ekim'deki menfur saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyor ve halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılması için çağrımı yineliyorum. Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum ve insani yardım sağlanması için bu vahim insani duruma bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum. Şiddet ve nefretin körüklenmesi son bulsun. Filistin sorununun, taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diliyorum. İsrail'de ve Filistin'de barış için dua edelim." ifadelerini kullandı.