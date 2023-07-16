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Trabzonspor Lahtimi'nin ayrılığını resmen açıkladı

Trabzonspor, Faslı futbolcusu Montassir Lahtimi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Lahtimi, üst düzey kariyerine 2019 yılında FUS Rabat takımı ile başladı. 18 Ağustos 2022'de Trabzonspor'a 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak 600.000 € ücret karşılığında transfer olmuştu. Peki Montassir Lahtimi kimdir? Montassir Lahtimi kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

16:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Montasser Lahtimi

Montasser Lahtimi

Trabzonspor, Montassir Lahtimi’nin kiralanması için Wydad ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle; Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Montassir Lahtimi kimdir?

Montasser Lahtimi, 1 Nisan 2001 tarihinde Morocco’da doğdu. Süper Lig kulübü Trabzonspor için kanat oyuncusu olarak oynayan Faslı profesyonel bir futbolcu. Lahtimi, Fas için uluslararası bir genç. 2021 Afrika U-20 Uluslar Kupası'nda Fas U17 takımında oynadı ve takımın çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu. 25 Kasım 2021'de Fas U23'leri ile kampa çağrıldı 2021 İslami Dayanışma Oyunları için Fas A milli takımına çağrıldı.

#Montassir Lahtimi
#Trabzonspor
#transfer haberleri
#KAP
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