Trabzonspor, Montassir Lahtimi’nin kiralanması için Wydad ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle; Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Montasser Lahtimi, 1 Nisan 2001 tarihinde Morocco’da doğdu. Süper Lig kulübü Trabzonspor için kanat oyuncusu olarak oynayan Faslı profesyonel bir futbolcu. Lahtimi, Fas için uluslararası bir genç. 2021 Afrika U-20 Uluslar Kupası'nda Fas U17 takımında oynadı ve takımın çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu. 25 Kasım 2021'de Fas U23'leri ile kampa çağrıldı 2021 İslami Dayanışma Oyunları için Fas A milli takımına çağrıldı.