Inter Miami, Messi'yi transfer ettiğini duyurdu.
Messi'nin Paris Saint-Germain'den ayrılacağı kesinleşti. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverler "Messi hangi takıma gidecek, nereye transfer oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Messi'nin yeni adresi için konuşulan takımlar.
Messi hangi takıma transfer oldu?
Inter Miami takımı ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kim var?
Club Internacional de Fútbol Miami, İngilizce olarak Inter Miami CF veya sadece Inter Miami olarak bilinen, Miami metropol bölgesinde bulunan bir Amerikan profesyonel futbol kulübüdür. Takım, 2020 sezonunda eski Lockhart Stadyumu'nun bulunduğu Inter Miami CF Stadyumu'nda, Major League Soccer'da (MLS) oynamaya başladı. Inter Miami'nin ilk MLS maçı 1 Mart 2020'de Los Angeles FC'ye deplasmanda oynandı ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlandı.