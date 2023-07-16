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Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini son dakika olarak duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe son dakika yeni transferi olur mu? sorusu da sorulmaya başla. Sarı lacivertli Kulüp, beklenen transfer listesini açıkladı ve Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Peki Dusan Tadic kimdir? Tadic nereli kaç yaşında, hangi takımlarrda oynadı?

10:32 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dusan Tadic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Dusan Tadic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic'in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadesi kullanıldı. Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri

Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, transfer çalışmalarına değinerek, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna ise Kartal, "Döndüğümde bu akşam İstanbul'da tesislerde kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic kimdir?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat ve forvet hattında görev yapmaktadır.

98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti. Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir.

Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı.

660 kez sahaya çıkan Tadic, 202 gol 232 asist üretmiştir.

#Dusan Tadic
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
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