Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic'in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadesi kullanıldı. Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.

Fenerbahçe transfer haberleri

Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, transfer çalışmalarına değinerek, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna ise Kartal, "Döndüğümde bu akşam İstanbul'da tesislerde kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic kimdir?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat ve forvet hattında görev yapmaktadır.

98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti. Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir.

Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı.