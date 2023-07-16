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Spor

Livakovic'te anlaşma tamam

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süren pazarlıklar sonrası Dinamo Zagreb'in direncini kırdı.

09:09 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

Sarı-lacivertli yönetim, uzun süren pazarlıklar sonrası Dinamo Zagreb'in direncini kırdı ve 10 milyon Euro serbest kalma maddesinin altında bir rakamla prensipte anlaşma sağlandı. Ufak pürüzler de giderildikten sonra Livakovic transferi resmiyet kazanacak.


Fenerbahçe, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'i 8 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifle ikna ettiği öğrenildi. Bonservis bedelinin ödeme şekli ve bonuslar konusunda son detaylarla ilgili görüşmeler yapıldığı belirtildi.


Sarı-lacivertliler, Livakovic ve temsilcisiyle yap tığı görüşmede anlaşmaya vardı ve oyuncuyla 2027 yılına kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Hırvat kaleciye yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyecek





#Fenerbahçe
#dinamo zagreb
#Dominik Livakovic
#Transfer
1 saat önce
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