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Ahmet İbanoğlu kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Ahmet İbanoğlu'nun atandığını açıkladı. Denizli’nin Çivril ilçesinde doğan Ahmet İbanoğlu, 13 yıl Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Ahmet İbanoğlu, 1981 yılında ise TFF’de görev yapmaya başladı. Peki Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu hangi görevler bulundu? İşte Ahmet İbanoğlu’nun hayatı.

09:05 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ahmet İbanoğlu kimdir?

Ahmet İbanoğlu kimdir?

Lale Orta'dan boşalan
Merkez Hakem Kurulu
başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği açıklandı. Beş yıl Süper Lig hakemliği ve 16 yıl Süper Lig gözlemciliği yapan Ahmet İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta’nın başkanlığını yaptığı iki
MHK
’de Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Ahmet İbanoğlu kimdir?

Ahmet İbanoğlu
Denizli’nin Çivril ilçesinde doğdu. Ahmet İbanoğlu, 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi.

Ahmet İbanoğlu hangi görevlerde bulundu?

TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı. Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

MHK’nin yeni üyeleri kimler?

İbanoğlu başkanlığındaki MHK’nin yeni üyeleri ise şöyle:

Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin.

#Ahmet İbanoğlu
#Ahmet İbanoğlu hayatı
#MHK
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