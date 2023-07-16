Ahmet İbanoğlu

Denizli’nin Çivril ilçesinde doğdu. Ahmet İbanoğlu, 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi.