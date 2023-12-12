Motorlu kuryeler için yeni düzenleme yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik yeni düzenleme hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, kullanılan araçların yaş sınırı olacağını, kuryelerin yetki belgesi alması gerekeceğini ve kurye olarak görev alacakların belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağını ifade etti. Peki, motokuryelik kimler yapabilir, şartlar neler, yeni düzenleme ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

MOTOKURYE DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını belirtti. Henüz taslağın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı ancak kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

MOTOKURYE OLMAK İÇİN GEREKENLER NELER, KİMLER OLABİLİR?

Bakan Uraloğlu yeni motorlu kuryelere yönelik hazırlanan düzenlemenin ayrıntılarını duyurdu: "Düzenlemeden sonra, kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak.''

Uraloğlu, sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirildiğini belirterek, motokuryelerin kullandığı araçların belli yaştan büyük olmaması gerektiğini ifade etti. Kuryelerin yetki belgesi alması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kurye olarak faaliyet göstereceklerde belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağının altını çizen Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği ürünler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini belirterek, kurye işletmecilerinin, tek parçada en fazla 20 kilogram veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini söyledi.

Yeni düzenleme ile motokuryeler çevreyi, insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.

Teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek. Öte yandan küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kurye işletmecilerini, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak.

Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek. Şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak. P1 yetki belgesi için en az 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye, P2 yetki belgesi için ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermaye şartı aranacak. Ancak, en fazla 3 adet motorlu taşıtla faaliyet göstermek isteyenlere yetki belgesi ücretinde ilk 60 gün için yüzde 95 daha sonra ise yüzde 85 indirim uygulanacak.

Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacağı, koruyucu ekipman içerisinde yer alan reflektifli yelek üzerine 'kurye' ibaresi yazılı olacağı, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacağı, alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetleri verebileceği ve faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacağı bildirildi.







