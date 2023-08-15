Motosikletler, farklı boyutlarda ve farklı güçlerde olabilirler. Küçük motosikletler, şehir içi ulaşım için idealdir. Büyük motosikletler, uzun mesafeli yolculuklar için daha uygundur. Motosikletler, farklı amaçlar için kullanılabilirler. Bazı motosikletler, spor için kullanılır. Diğer motosikletler, tur için kullanılır. Bazı motosikletler, günlük kullanım için tasarlanmıştır. Motosiklet kullanırken, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak önemlidir.

Motosiklet satın alırken, fiyattan önce kendi ihtiyaçlarınıza göre bir motosiklet seçmeniz önemlidir. Örneğin, şehir içi ulaşım için bir motosiklet kullanıyorsanız, küçük ve hafif bir motosiklet seçebilirsiniz. Uzun mesafeli yolculuklar için bir motosiklet kullanıyorsanız, daha büyük ve güçlü bir motosiklet seçebilirsiniz.

Motosiklet fiyatları hangi faktörlere göre farklılık gösterir?

Motosiklet fiyatları , aşağıdaki faktörlere göre değişmektedir:

Marka : Motosiklet fiyatları, markasına göre değişmektedir. Bazı markalar, diğer markalara göre daha pahalı olabilir.

Model : Motosiklet fiyatları, modeline göre de değişmektedir. Bazı modeller, diğer modellere göre daha pahalı olabilir.

Motor gücü : Motosikletlerin motor güçleri farklıdır. Daha güçlü motorlar daha pahalıdır.

Yakıt tüketimi: Motosikletlerin yakıt tüketimi de farklıdır. Daha az yakıt tüketen motosikletler daha ucuzdur.

Diğer özellikler : Motosikletlerin diğer özellikleri de fiyatlarında etkili olabilir. Örneğin, ABS fren sistemi olan motosikletler, ABS fren sistemi olmayan motosikletlere göre daha pahalı olabilir.

2.el motosiklet alırken nelere dikkat edilmeli?

2.el motosiklet satın alırken, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:

Motosikletin durumunu kontrol edin. Motosikletin hasarlı veya arızalı olup olmadığını kontrol edin.

Motosikletin geçmişini kontrol edin. Motosikletin kazalı veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

Motosikletin fiyatını kontrol edin. Motosikletin fiyatının piyasa değerine uygun olup olmadığını kontrol edin.

Motosikleti test edin. Motosikleti test ederek, sürüş özelliklerini ve performansını kontrol edin.

2.el motosiklet satın alırken, bu noktalara dikkat ederek, güvenli ve sorunsuz bir alışveriş yapabilirsiniz.

Honda Motosiklet Güncel Fiyat Listesi

Honda 2023 Model Motosiklet Fiyat Listesi; vergi oranı, model yılı, döviz kuru ve donanım farklılıkları gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle satın almak istediğiniz motosiklet fiyatlarını kontrol ederken değişkenleri dikkate almanızı öneririz.

TOURING Liste Fiyatı

NT1100 602.000 TL NT1100 DCT 627.000 TL GL1800 Gold Wing Bagger DCT 1.229.500 TL GL1800 Gold Wing 1.306.500 TL GL1800 Gold Wing DCT 1.421.500 TL

SUPERSPORT Liste Fiyatı

CBR650R 437.250 TL

CBR1000RR-R Fireblade SP 1.294.250 TL

SCOOTER Liste Fiyatı

Dio 83.500 TL PCX125 120.500 TL Forza 250 204.000 TL Forza 250 Çantalı 219.000 TL ADV350 299.750 TL Forza 750 550.500 TL

NAKED Liste Fiyatı

MSX125 121.500 TL Monkey 158.500 TL CB250R 194.500 TL CL250 203.000 TL Yeni Hornet 364.750 TL CB650R 421.750 TL

CUB Liste Fiyatı

Super Cub C125 156.000 TL

ADVENTURE Liste Fiyatı

CRF250L 192.500 TL CRF250 Rally 229.250 TL NC750X 412.250 TL NC750X DCT 444.500 TL Yeni Transalp 495.500 TL X-ADV 595.000 TL Africa Twin 611.750 TL Africa Twin DCT 656.250 TL Africa Twin Adventure Sports 694.500 TL Africa Twin Adventure Sports DCT 736.000 TL Africa Twin Adventure Sports (ES) 753.000 TL Africa Twin Adventure Sports DCT(ES) 792.500 TL

Model Yılı, Honda Motosiklet Fiyatlarını Etkiler mi?