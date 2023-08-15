Motosiklet Fiyatları
Motosikletler, farklı boyutlarda ve farklı güçlerde olabilirler. Küçük motosikletler, şehir içi ulaşım için idealdir. Büyük motosikletler, uzun mesafeli yolculuklar için daha uygundur. Motosikletler, farklı amaçlar için kullanılabilirler. Bazı motosikletler, spor için kullanılır. Diğer motosikletler, tur için kullanılır. Bazı motosikletler, günlük kullanım için tasarlanmıştır. Motosiklet kullanırken, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak önemlidir.
Motosiklet satın alırken, fiyattan önce kendi ihtiyaçlarınıza göre bir motosiklet seçmeniz önemlidir. Örneğin, şehir içi ulaşım için bir motosiklet kullanıyorsanız, küçük ve hafif bir motosiklet seçebilirsiniz. Uzun mesafeli yolculuklar için bir motosiklet kullanıyorsanız, daha büyük ve güçlü bir motosiklet seçebilirsiniz.
Motosiklet fiyatları hangi faktörlere göre farklılık gösterir?
Yakıt tüketimi: Motosikletlerin yakıt tüketimi de farklıdır. Daha az yakıt tüketen motosikletler daha ucuzdur.
2.el motosiklet alırken nelere dikkat edilmeli?
2.el motosiklet satın alırken, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:
Motosikletin durumunu kontrol edin. Motosikletin hasarlı veya arızalı olup olmadığını kontrol edin.
Motosikletin geçmişini kontrol edin. Motosikletin kazalı veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Motosikletin fiyatını kontrol edin. Motosikletin fiyatının piyasa değerine uygun olup olmadığını kontrol edin.
Motosikleti test edin. Motosikleti test ederek, sürüş özelliklerini ve performansını kontrol edin.
2.el motosiklet satın alırken, bu noktalara dikkat ederek, güvenli ve sorunsuz bir alışveriş yapabilirsiniz.
Honda Motosiklet Güncel Fiyat Listesi
Honda 2023 Model Motosiklet Fiyat Listesi; vergi oranı, model yılı, döviz kuru ve donanım farklılıkları gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle satın almak istediğiniz motosiklet fiyatlarını kontrol ederken değişkenleri dikkate almanızı öneririz.
TOURING Liste Fiyatı
- NT1100 602.000 TL
- NT1100 DCT 627.000 TL
- GL1800 Gold Wing Bagger DCT 1.229.500 TL
- GL1800 Gold Wing 1.306.500 TL
- GL1800 Gold Wing DCT 1.421.500 TL
SUPERSPORT Liste Fiyatı
CBR650R 437.250 TL
CBR1000RR-R Fireblade SP 1.294.250 TL
SCOOTER Liste Fiyatı
- Dio 83.500 TL
- PCX125 120.500 TL
- Forza 250 204.000 TL
- Forza 250 Çantalı 219.000 TL
- ADV350 299.750 TL
- Forza 750 550.500 TL
NAKED Liste Fiyatı
- MSX125 121.500 TL
- Monkey 158.500 TL
- CB250R 194.500 TL
- CL250 203.000 TL
- Yeni Hornet 364.750 TL
- CB650R 421.750 TL
CUB Liste Fiyatı
Super Cub C125 156.000 TL
ADVENTURE Liste Fiyatı
- CRF250L 192.500 TL
- CRF250 Rally 229.250 TL
- NC750X 412.250 TL
- NC750X DCT 444.500 TL
- Yeni Transalp 495.500 TL
- X-ADV 595.000 TL
- Africa Twin 611.750 TL
- Africa Twin DCT 656.250 TL
- Africa Twin Adventure Sports 694.500 TL
- Africa Twin Adventure Sports DCT 736.000 TL
- Africa Twin Adventure Sports (ES) 753.000 TL
- Africa Twin Adventure Sports DCT(ES) 792.500 TL
Model Yılı, Honda Motosiklet Fiyatlarını Etkiler mi?
Motosiklet fiyat listesinde değişikliğe neden olabilecek önemli bir husus ise model yılıdır. Model yılı, üretim yılını tarif etmek için kullanılır. Genellikle motosikletler üzerinde yapılan teknoloji, tasarım ya da donanım değişiklikleri, üretim yılından önce planlanır ve yeni model yılı ile beraber uygulamaya geçirilir.