MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih süreci tamamlandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak. Tercih işlemleri 18 Nisan'a kadar sürecek. Geçmiş yıllarda tercihlerin bitiminden yaklaşık 1-2 hafta sonra sonuçlar açıklanmıştı.