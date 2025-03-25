MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak. Tercih işlemleri 24 Mart'ta başladı ve 18 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreç sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili net bir duyuru yapılacaktır. Geçmiş yıllarda genellikle tercihlerin bitiminden yaklaşık 1-2 hafta sonra sonuçlar açıklanmıştı.
"MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, tercih süreci tamamlandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak. Tercih işlemleri 18 Nisan'a kadar sürecek. Geçmiş yıllarda tercihlerin bitiminden yaklaşık 1-2 hafta sonra sonuçlar açıklanmıştı.
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.