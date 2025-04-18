MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ son tercih tarihi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinde sona gelindi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemleri, 24 Mart’ta başlamıştı ve 18 Nisan 2025 Cuma günü sona eriyor. Adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yaptı. 23 Şubat’ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Yerleştirme sonuçları yine PERTEM üzerinden ilan edilecek. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile astsubay MYO programlarını tercih eden binlerce genç, sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikinci aşama seçim sürecine geçiş yapacak.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinde sona yaklaşıldı. 23 Şubat'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, askeri öğrenci adayları için tercih işlemleri 24 Mart 2025 itibarıyla başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılmakta. MSÜ tercih süreci 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra yerleştirme süreci kapsamında yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçları yine aynı sistem üzerinden öğrenebilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar).
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvime yoğunlaştı. Ancak henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçları tarihi ilan edilmedi.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.