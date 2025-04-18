MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ son tercih tarihi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecinde sona yaklaşıldı. 23 Şubat'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, askeri öğrenci adayları için tercih işlemleri 24 Mart 2025 itibarıyla başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılmakta. MSÜ tercih süreci 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra yerleştirme süreci kapsamında yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçları yine aynı sistem üzerinden öğrenebilecek.