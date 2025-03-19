MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları, 2025 yılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından merakla bekleniyor. 23 Şubat’ta gerçekleştirilen sınav sonrası tercih sürecinde belirleyici olacak olan MSÜ kadın-erkek taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) taban puanlarına yer verilecek. Adaylar, geçtiğimiz yılın taban puanlarını referans alarak tercihlerini şekillendirebilecek. Güncel MSÜ taban puanları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden PDF formatında yayımlandığında erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

MSÜ TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.

Bu sene tercih işlemlerinin sürecin geçmiş yıllarla paralel şekilde ilerleyeceği öngörülüyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

''ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.