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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

13:2222/05/2025, الخميس
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini tercih sonuçlarına çevirmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme süreci kapsamında, 21 Nisan’da sona eren tercihler sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllardaki takvimler baz alındığında, sonuçların mayıs ayı sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına MSB’nin Personel Temin Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçmiş yıllardaki açıklama takvimleri baz alındığında sonuçların Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, tercih sonuçlarını MSB Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Mülakat ve seçim aşamalarına ilişkin takvimin de sonuçlarla birlikte duyurulması öngörülüyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Geçmiş yıllara bakıldığında, tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1-1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.

Geçtiğimiz sene de 13 Haziran'da ilan edilen tercih sonuçlarının bu yıl önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

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