MSÜ tercihleri başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

"MSÜ tercihleri başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini koruyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında eğitim alarak subay olma hayali kuran adaylar, tercih tarihlerini merakla bekliyor. MSÜ tercih işlemleri, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, askeri öğrenci adayları için kritik bir aşama olacak. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapacak. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına katılabilmek için bekleyişe geçecek. 2’nci seçim aşamalarına hak kazananlar, 2025-YKS TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasının ardından ilan edilecek tarihlerde Ankara’daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde sürece dahil olacak. Başarıyla ilerleyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından sağlık muayene sürecine yönlendirilecek. Son aşamada ise harp okullarına yerleştirme işlemleri MSÜ’nün resmi internet sitesi (msu.edu.tr) üzerinden takip edilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
MSÜ 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz duyurulmadı. Ancak Nisan ayının ilk haftası itibarıyla erişime açılması öngörülüyor. Sınav sonuçları 18 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.
MSÜ tercih tarihi ve işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.