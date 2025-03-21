MSÜ tercihleri başladı mı? 2025 MSÜ tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, askeri öğrenci adayları için kritik bir aşama olacak. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapacak. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına katılabilmek için bekleyişe geçecek. 2’nci seçim aşamalarına hak kazananlar, 2025-YKS TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasının ardından ilan edilecek tarihlerde Ankara’daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde sürece dahil olacak. Başarıyla ilerleyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından sağlık muayene sürecine yönlendirilecek. Son aşamada ise harp okullarına yerleştirme işlemleri MSÜ’nün resmi internet sitesi (msu.edu.tr) üzerinden takip edilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…