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Arabası olanlar dikkat! Ödemesini yapmayanlar için bugün son gün! Ödemeyenler yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir!

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit ödemeleri için 31 Ocak son gün. Motorlu aracı olan binlerce vatandaşın, gecikme faizi olmaması için Salı günü ödemelerini tamamlanması gerekirken online olarak da yapılabilen MTV ödemeleri için son saatlere girildi. Ödeme gününü gecitirenleri gecikme faizi bekliyor. Peki, MTV ödemeleri nasıl yapılır? MTV ödenmezse ne olur? MTV borç sorgulama ve ödeme ekranı haberimizde.

12:03 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MTV ödemesi
MTV ödemesi

MTV borcu nasıl ödenir, sorusu milyonlarca araç sahibinin 31 Ocak tarihinde yoğunlaştığı konulardan oldu. 1 Ocak tarihinde başlayan, 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri bugün sona erecek. MTV ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin, gecikme faizine girmemeleri için ödemelerini 31 Ocak'ta tamamlamaları gerekecek.

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

MTV GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.



#mtv
#motorlu taşıtlar vergisi
#mtv ödemesi
#mtv borç sorgulama
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