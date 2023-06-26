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Muğla Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Muğla bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Muğla'da yaşayan vatandaşlar Diyanet'in belirlemiş olduğu namaz vakitlerine göre bayram namazını kılacak. Peki, 2023 Muğla bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Muğla namaz vakitleri.

14:42 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bayram namazı

Bayram namazı

Muğla bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Muğla kurban bayramı namazı saati.

Muğla bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Kurban Bayramı öncesinde Muğla'da bayram namazı saati merak konusu oldu. Muğla bayram namazı saati: 06.22.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Haziran 2023 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?

29 Haziran 2023 Perşembe

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?

30 Haziran 2023 Cuma

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz 2023 Cumartesi



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36 dakika önce
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Denizli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023