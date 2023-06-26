Bayram namazı
Muğla bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Muğla kurban bayramı namazı saati.
Muğla bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Kurban Bayramı öncesinde Muğla'da bayram namazı saati merak konusu oldu. Muğla bayram namazı saati: 06.22.
AREFE GÜNÜ HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü olacak.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
28 Haziran 2023 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?
29 Haziran 2023 Perşembe
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?
30 Haziran 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?
1 Temmuz 2023 Cumartesi