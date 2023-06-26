Müslümanlar için büyük ödeneme sahip olan, birlik ve beraberliği pekiştiren ve sünnet-i müekkede olan bayram namazı için araştırmalar başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda, bayram namazı kılmanın faziletlerine büyük önem taşır. Peki Kahramanmaraş Bayram Namazı saat kaçta? Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı ne zaman kılınacak? 28 Haziran 2023 bayram namazı ve merak edilenler haberimizde...