Muhtemel kelimesi de insanlar tarafından sıkça kullanılan ve anlamı merak edilen kelimelerden birisi. Muhtemel ne demektir? İşte TDK’ye göre muhtemel kelimesinin anlamı nedir? Muhtemel kelimesi ile merak edilen bu soruların yanıtları...

Muhtemel Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan muhtemel kelimesi, gerçekleşmesi beklenen, yüksek ihtimalle gerçekleşecek olan anlamına gelir. Düşük olasılıklı şeyler için genellikle ''Bir İhtimal'' ya da ''Belki'' kelimeleri kullanılırken, gerçekleşmesi daha mümkün olan şeyler için ''Muhtemel'' ya da ''Muhtemelen'' sözcükleri tercih edilir.

Muhtemel Ne Demektir?

Gerçekleşmesi beklenen ve gerçekleşme olasılığı yüksek olan durumları ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Muhtemel kelimesi, beklenilen sonucun olmasının mümkün olması gibi durumlar içinde kullanılan bir kelimedir.

TDK'ye Göre Muhtemel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhtemel kelimesi dilimize sonradan girmiş Arapça kökenli bir kelimedir. Muhtemel kelimesi yerine muhtemelen kelimesi de kullanılabilir. TDK sözlüklerinde anlam karşılığı, olması ya da olmaması ihtimal dahilinde olan ve umulandır. Muhtemel sözcüğünü cümle içinde şöyle kullanabiliriz;

Böyle dersleri boşlamaya devam edersen sınıfta kalman muhtemel bir durum



