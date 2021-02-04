Mutasyonlu virüs vaka sayısı: Türkiye’de kaç kişide, kaç ilde görüldü?

Birçok ülkede hızla yayılan mutasyonluk virüs vaka sayılarının yükselmesinin yanı sıra, insanların hayatını daha fazla olumsuz etkilemesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23’e yükseldiğini söyledi.



MUTASYONLU VİRÜS TÜKİYE’DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise mutasyonlu virüs görülen kişi sayısını açıkladı. Koca, “Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

’23 ŞEHİRDE MUTASYONLU VİRÜSE RASTLANDI’



DHA’ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23’e yükseldiğini belirtti. Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngilteredeki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.”

MUTASYON VE VARYANT NEDİR?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir.

MUTASYON CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçtiğimiz haftalarda mutasyonlu corona virüse ilişkin açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, “Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere’den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere’deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir” ifadesini kullandı.

MUTASYON NEDİR?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir.

Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal değildir. Eşey (üreme) hücresi mutasyonları, diğer ismiyle germ hattı mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır.

Mutasyonlar, kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişikliklerdir. Mutasyon terimi genel olarak,

* Kromozom yapısının değişmesini,

* Kromozom sayısının değişmesini,

* Genlerdeki değişiklikleri kapsar.

Mutasyona uğrayan koronavirüsün bilinmeyenleri: Daha hızlı yayılıyor, aşıyı olumsuz etkilemeyecek İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün yeni türünün daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu öne sürüldü.Mutasyona uğrayan virüsün özellikle aşı çalışmalarını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.Peki, mutasyona uğrayan virüs daha yayılmacı mı? Aşıyı etkisiz hale getirir mi? Antikorlar nasıl tepki verecek?Mutasyon paniği1- NE ZAMAN MUTASYONA UĞRADI?“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi.Çoğunlukla güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası belirtildi. 2- VİRÜS DAHA HIZLI MI YAYILIYOR?İngiliz bilim insanları, virüsün genetik yapısında meydana gelen '17 değişikliği' ortaya çıkardıklarını açıkladı. Laboratuvar araştırmaları, bu cinsin diğerlerine göre çok daha fazla yayılımcı olduğunu gösterdi. 3- DAHA ÖLÜMCÜL MÜ?Araştırmacılar, mutasyonların hastalığın daha bulaşıcı olduğu anlamına gelebileceğinden şüpheleniyor ancak virüsün daha hızlı yayılmasının onu daha ölümcül hale getirmediğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bazı virüsler, daha uzun süre hayatta kalabilmek için daha az ölümcül hale geliyor. 4- AŞIYI ETKİSİZ HALE GETİRİR Mİ?Mutasyona uğrayan virüsün aşı sürecini olumsuz etkileyeceğine dair bir henüz delil yok. Ancak mutasyonun, virüsün insan hücrelerinde tutunmak için kullandığı 'başak proteinde' meydana geldiğini açıkladı. Bu oldukça önemli zira Pfizer/BionTech aşısı bu proteini hedef alarak çalışıyor.Beklenen oldu koronavirüs mutasyona uğradı: Peki aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı?Aynı zamanda virüsteki değişiklikler, daha önce virüsün farklı bir türü ile enfekte olmuş kişilerin bağışıklık kazanmasını engellemesinden korkuluyor.Bununla birlikte, İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty de dahil olmak üzere bilim insanları şu ana dek mutasyonun aşılar üzerinde herhangi bir etkisi olacağına dair 'henüz hiçbir kanıt bulunmadığını' söylediler. 5- VİRÜSÜ GEÇİRENLERİN ANTİKORLARI NASIL TEPKİ VERECEK?Bilim insanlarına göre söz konusu mutasyonlara ilişkin en büyük endişelerden birini, virüsün daha önceki varyaslarına karşı geliştiren antikorların mutasyona uğramış versiyonu üzerinde etkili olmama ihtimali oluşturuyor. Antikorlar, daha önce bir hastalık ile karşılaşıldığında bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve vücut tekrar corona virüsle karşılaştırdığında hastalığın önlemesini sağlayan protein yapılara deniliyor. Hastalığa daha önce yakalanan veya bir aşı olan kişiler, virüse tekrar yakalandıklarında, böylece hastalanmadan önce ondan kurtulabilirler. Ancak, uzmanlara göre antikorlar son derece spesifik yapılar ve virüste meydana gelen değişikliklere karşı son derece duyarlı olduklarından çalışmayabiliyorlar. Örneğin gribe neden olan virüs çok sık mutasyona uğradığından insanların gribe karşı bağışıklık kazanamıyor ve hastalığa sürekli olarak yakalanmaya devam ediyor.Bu nedenle uzmanlar, en kötü senaryoda virüse karşı bir aşının da işe yaramayabileceği veya insanların virüse ikinci kez yakanlama riski olma ihtimalini bulunduğunu ama şu andaki veriler incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Prof. Özlü’den İngiltere’de mutasyona uğrayan Kovid-19 uyarısı: Yeni küresel dalgaya neden olabilir6- VİRÜS DAHA ÖNCE MUTASYONA UĞRADI MI?Öte yandan bazı bilim insanları, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un dün yeni mutasyon ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterek, corona virüsün keşfedildiğinden bu yana binlerce kez değiştiğini ve mutasyonların hiçbirinin onu önemli ölçüde değiştirmediğini vurguladı.İngiltere’deki mutasyon haberi nedir? Sansasyon veya manşet ile değil, elimizdeki bilimsel veriler ile açıklıyorum:Önce 7 madde ile özet:1️⃣İngiltere’de yayılan bu yeni “B.1.1.7” isimli soy kümesinde (lineage cluster) ilginç mutasyonlar var.— Semih Tareen (@virusfantom) December 20, 2020 ABD merkezli bir bioteknoloji şirketinde çalışan Türk Virolog Semih Taaren, bilim dünyasının elindeki mevcut bilgilerle İngiltere'deki mutasyon sürecini 7 madde ile özetledi.İngiltere’de yayılan bu yeni “B.1.1.7” isimli soy kümesinde (lineage cluster) ilginç mutasyonlar var.Bu mutasyonların bazıları yeni değil, önceden de görüldü. Bu mutasyonlardan bazıları önceden lab deneylerinde hücrelere ve farelere daha kolay bulaşabildiğini gösterdi. Henüz bu mutasyon grubunun doğrudan insanlarda daha bulaşıcı olduğuna dair bir delil yok.Bu mutasyon grubu daha çok bulaşıcı olduğu için değil, ‘Founder effect’ (kurucu etkisi) yüzünden de bu şekilde yayılıyor olabilir. Bu mutasyon grubunun aşılara karşı sorun yaratacağına dair bir veri henüz yok. Mutasyon her zaman her canlıda olur, SARSCOV2’de yüzlerce var.Video: Londralılar mutasyona uğramış virüsten kaçıyor: Heathrow Havalimanı kilitlendi



