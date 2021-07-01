Özgün Namazdan sonra Ayetel kürsi okumanın hükmü nedir?
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Namazdan sonra Ayetel kürsi okumanın hükmü nedir?

Ayetel Kürsi, fazileti ve manevi faydalarından dolayı herkesin bilmesi ve mutlaka okuması gereken önemli bir ayettir. Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, faziletleri en büyük ayetlerin başında yer alır. Peki namazdan sonra Ayetel kürsi okumanın hükmü nedir? Ayetel Kürsi ne zaman okunur?

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Namazdan sonra Ayetel kürsi okumanın hükmü nedir? Ayetel kürsi ne zaman okunur?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "namazdan sonra Ayetü’l-kürsi okumanın hükmü nedir?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Namazlardan sonra ‘Ayetü’l-kürsî’yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Ayetü’l-kürsî’yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve müslümanlara okumalarını öğütlemiştir (Buhârî, Vekâlet, 10; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, VIII, 134; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, IV, 51)."

Yatarken okunacak dua: Ayetel Kürsi

Buhârî’de de Ebû Hüreyre’den naklen yukarıdakine yakın bir rivayet vardır. Hz. Peygamber’e hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebû Hüreyre’ye şöyle demiştir:

  • "Yatağına yatınca Âyetü’l-kürsî’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır."

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı
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Ayetel Kürsi okunuşu: Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı

Ayetel Kürsi dinle


Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu ve yazılışı

اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

Ayetel Kürsi Arapça okunuşu
Ayetel Kürsi Arapça okunuşu

Nazara karşı okunacak dua: Ayetel Kürsi

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Nazar duası! Nazar için hangi sureler dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası
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Nazar duası! Nazar için hangi sureler dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası

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