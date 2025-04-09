Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine, 2020-2024 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya atandı. Peki Neşe Kaklıkkaya kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
Gerçekleşen devir teslim törenine BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu'na teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Kaklıkkaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya Kimdir?
Neşe Kaklıkkaya, 1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2000-2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007-2013 yılları arasında Doçent ve 2013-2025 yılları arasında Profesör kadrosunda görev yaptı. Tıp Fakültesi Dönem Koordinatör Yardımcılığı, Dönem Koordinatörlüğü, Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Öz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Rektörlük Kalite Komisyonu, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu üyelikleri gibi idari görevlerde bulundu.
2017-2020 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2020-2024 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 60’a yakın basılı makalesi bulunan Dr. Neşe Kaklıkkaya aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Neşe Kaklıkkaya evli ve iki erkek çocuk annesidir.