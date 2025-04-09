Tıp Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu'na teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Kaklıkkaya'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2000-2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007-2013 yılları arasında Doçent ve 2013-2025 yılları arasında Profesör kadrosunda görev yaptı. Tıp Fakültesi Dönem Koordinatör Yardımcılığı, Dönem Koordinatörlüğü, Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Öz Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Rektörlük Kalite Komisyonu, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu üyelikleri gibi idari görevlerde bulundu.