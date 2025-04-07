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1969 Bilecik Spor Kulübü yarı finale yükseldi

1969 Bilecik Spor Kulübü yarı finale yükseldi

11:107/04/2025, Pazartesi
IHA
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1969 Bilecik Spor Kulübü yarı finale yükseldi
1969 Bilecik Spor Kulübü yarı finale yükseldi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off müsabakalarında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Karaköyspor’u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonunun belli olacağı Play-Off müsabakaların ilk müsabakaları tamamlanırken, 4 takım çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Play-Off müsabakaların ilk müsabakalarından biri olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, Pazaryeri İlçe Stadı’nda Karaköyspor ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik adamı Hasan Kol büyük bir çıkışa giren 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 7’inci dakikasında Mustafa Çetin golüyle 1-0 öne geçti. Belekoma Tayfa taraftar grubunun müthiş desteği ile maç boyunca üstünlüğünü koruyan kırmızı şimşekler maçın 52’inci dakikasında Ali Şen Onur’un golüyle durumu 2-0’a getirdi. Bu golden sonra bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca maçın 1969 Bilecik Spor Kulübü 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen diğer bir takım ise Osmaneli spor oldu. 1969 Bilecik Spor Kulübü yarı final maçında Söğütspor ile karşılaşırken, Osmanelispor ise; Pazaryerispor ile karşı karşıya gelecek.

#1969
#Bilecik
#yarı final

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