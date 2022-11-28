Özgün Nevşehir Belediyespor - Şile Yıldızspor maçında şike iddiası
ÖZGÜN HABERLER

Nevşehir Belediyespor - Şile Yıldızspor maçında şike iddiası

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta son maçında Nevşehir Belediyespor - Şile Yıldızspor karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın ve 2 penaltının çıktığı maçta şike iddiası ortaya atıldı. Maçı 2-0 önde götüren Nevşehir Belediyespor Gökay İravul’un kırmızı kart görmesi sonrasında kontrolü kaybetti. Maçın hakemi Ahmet Turan Timuroğlu tartışmalı penaltı kararları ve kartlar gösterdi. Peki Nevşehir Belediyespor - Şile Yıldızspor maçında şike mi yapıldı? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Belediyespor - Şile Yıldızspor maçında şike mi yapıldı?
Nevşehir Belediyespor Şile Yıldızspor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanan ve 2-2 sona eren Nevşehir Belediye Spor - Şile Yıldız spor müsabakasının ardından Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, sert açıklamalarda bulundu. Başkan Dinçöz maçın ardından TFF ve savcılığa başvuracaklarını söyledi.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI NAFİZ DİRİKOÇ’UN ŞİKE İDDİASI

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanan ve 2-2 sona eren Nevşehir Belediye Spor - Şile Yıldız spor müsabakasının ardından Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, sert açıklamalarda bulundu. Maçın orta hakemi Ahmet Turan Timuroğlu’nun takımları aleyhine maç esnasında gösterdiği haksız kartlar, sebepsiz yere maçı 10 dakika uzatması ve uydurma penaltıları sonucu puanlarını gasp ettiğini söyleyen Dirikoç, hakem Timuroğlu ile ilgili şike ve bahis iddialarının araştırılmasını istedi.

Maç ile ilgili maçtan önce bazı sosyal medya hesapları üzerinden maçın sonucu ile ilgili paylaşımlar yapıldığı ve bahis oynandığı şeklinde kuvvetli iddiaların olduğunu belirten Dirikoç, “Türk futbol tarihine kara bir leke olarak sürülen maç sonucunda bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Maç öncesinden farklı internet sitelerinde bizim maçımızın sonucu ile alakalı yapılan paylaşımları üzülerek öğrendik. Maçtan önce maçın sonucunun belirlendiği ve buna uygun bahisler oynandığı şeklinde net duyumlar aldık. Maç içerisinde verilen ve verilmeyen her türlü karar, çalınan uydurma penaltılar, gereksiz uzatma süresi ve verilen kırmızı kartlar bugün stattaki herkesin kafasında soru işaretleri bıraktı. Kulüp yönetimi olarak TFF ve savcılık yoluyla sürecin tüm detayları ile araştırılmasını ve hakkımızın korunmasını talep edeceğiz. Hakemin, yakınlarının ve bağlantısı olduğu kişilerin yasal veya yasa dışı bahis sitelerinde üyeliği olup olmadığının araştırılmasını, ayrıca banka hesap hareketlerinin incelenmesini talep edeceğiz. Bir şehrin emeklerini hiçe sayan hakemlik ile yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu kişilerin Türk futbolundan kara ellerini çekmeleri için yasal olarak gereken tüm mücadeleyi vereceğiz. Haklı davamızda ilgili tüm kurumları görev başına davet ediyoruz” dedi.

Futbola şike Türkiye'ye kumpas: FETÖ'nün amacı taraftarı sokağa dökmekti
GÜNDEM
Futbola şike Türkiye'ye kumpas: FETÖ'nün amacı taraftarı sokağa dökmekti

Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
İSEDAK 38. Toplantısı

İSEDAK 38. Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.