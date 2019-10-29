ÖZGÜN HABERLER

Niğde Anadolu - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu eleyerek 5. tura yükseldi. Peki, Niğde Anadolu - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte ayrıntılar.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Fotoğraf: Hamza Tav

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Antalyaspor, Niğde Anadolu'yu penaltılarda 3-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş

Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç), Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik), Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala), Blanco

Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.