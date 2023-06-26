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Niğde Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de bayram namazı saatleri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Niğde Kurban Bayram namazı vakitlerini günler öncesinden paylaştı. Peki, Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Niğde Kurban Bayram namazı vakiti...

15:45 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Niğde namaz vakitleri

Niğde namaz vakitleri

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Kurban Bayramı'nda Niğde'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Niğde bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Niğde'de kurban bayramı namazı saat 05.55'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Haziran 2023 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?

29 Haziran 2023 Perşembe

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?

30 Haziran 2023 Cuma

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz 2023 Cumartesi



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1 saat önce
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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023