Niğde namaz vakitleri
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Kurban Bayramı'nda Niğde'de bayram namazı kaçta kılınacak?
Niğde bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Niğde'de kurban bayramı namazı saat 05.55'de kılınacak.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
28 Haziran 2023 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?
29 Haziran 2023 Perşembe
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?
30 Haziran 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?
1 Temmuz 2023 Cumartesi