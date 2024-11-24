Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı uyarısı sonrasında Niğde’de kar etkili oldu. Niğde, bu sabah ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Şehirde sokaklar, caddeler kar örtüsüyle kaplanarak kartpostal manzaralarını aratmayan bir görüntü oluşturdu. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorusu sorulmaya başlandı.
Niğde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.