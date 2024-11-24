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Niğde’de okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi

Niğde’de okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi

17:0924/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Niğde'de okul tatil mi?
Niğde'de okul tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Pazartesi günü Niğde’de yoğun kar yağılı görüleceği kaydedildi. Niğde’de görülmesi muhtemel kar yağışları ile birlikte 25 Kasım'da okullar tatil mi sorusu akıllara geldi. Peki, 25 Kasım'da Niğde’de kar tatili olacak? Valilik’ten kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika kar yağışı uyarısı sonrasında Niğde’de kar etkili oldu. Niğde, bu sabah ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Şehirde sokaklar, caddeler kar örtüsüyle kaplanarak kartpostal manzaralarını aratmayan bir görüntü oluşturdu. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorusu sorulmaya başlandı.

Niğde’de okullar tatil mi?

Niğde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.


#Niğde
#Niğde Valiliği
#Kar tatili

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