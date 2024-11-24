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Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi

Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi

16:4824/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kayseri'de okullar tatil mi?
Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle beyaz örtü her yeri kapladı. Kar yağışı nedeniyle yarın okulların olup olmayacağı merak konusu oldu. Kayseri Valiliği'nden kar tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte detaylar.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü bu konuda beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamada bugün Kayseri genelinde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği ifade edildi. Kar yağışı haftanın ilk günü yani Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle Kayseri’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin hem veliler hem de öğrenciler merak içinde. Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri’de okullar tatil mi?

Kayseri'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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