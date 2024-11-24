Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü bu konuda beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamada bugün Kayseri genelinde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği ifade edildi. Kar yağışı haftanın ilk günü yani Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle Kayseri’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin hem veliler hem de öğrenciler merak içinde. Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri’de okullar tatil mi?

Kayseri'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.