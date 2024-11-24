Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek,"Kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu. Afyonkarahisar'da yaşayan veliler ve öğrenciler Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.