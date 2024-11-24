Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Afyonkarahisar merkezi ile Sandıklı, Şuhut, Çay, Sultandağı, Dazkırı, Evciler, Başmakçı, Hocalar, Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Peki Afyonkarahisar Valiliğinden son dakika okul tatil edildi açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek,"Kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu. Afyonkarahisar'da yaşayan veliler ve öğrenciler Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.
25 Kasım 2025 Afyonkarahisar’da okullar tatil mi?
Afyonkarahisar’da 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Afyonkarahisar Valiliğinden okullar tatil edildi açıklaması gelir gelmez, bilgiler burada yer alacaktır.
25 Kasım 2024 Pazartesi günü Afyonkarahisar'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 2°C, gece en düşük sıcaklık ise -2°C civarında bekleniyor.