Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın bu yılki ilk oturumu bugün gerçekleşti. Binlerce kişi sınavda ter dökerken sınav sonrası en önemli konulardan biri de sorular oldu. Peki, YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?