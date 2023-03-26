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İkinci dönem ara tatili ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle yarıyıl tatili için uzatma kararı gelmişti. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde ders başı yaptı. Nisan ayı yaklaşırken öğrenciler ve veliler ikinci ara tatil tarihlerini sorguluyor. Peki ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi? İşte 2023 MEB takvimine göre ara tatil tarihi.

15:44 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ara tatil ne zaman başlıyor?

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatilinin sona ermesi ardından gözler nisan ayında yapılacak ara tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İkinci ara tatil ne zaman?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınladığı takvimle nisan ara tatil takvimini paylaştı. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ramazan Bayram ile ara tatil birleşecek mi?

Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi?

Okullarda yapılacak ikinci dönem ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşecek. Takvime göre önce 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak. Diyanet’in takvimine göre ise 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak.

2023 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil ve Ramazan bayramı dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim-öğretim yaz tatili 16 Haziran Cuma günü başlıyor.



#ara tatil
#meb
#ikinci ara tatil
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