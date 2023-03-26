Ara tatil ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatilinin sona ermesi ardından gözler nisan ayında yapılacak ara tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınladığı takvimle nisan ara tatil takvimini paylaştı. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi?
Okullarda yapılacak ikinci dönem ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşecek. Takvime göre önce 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak. Diyanet’in takvimine göre ise 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak.
2023 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil ve Ramazan bayramı dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?
2022-2023 eğitim-öğretim yaz tatili 16 Haziran Cuma günü başlıyor.