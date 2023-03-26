Malatya'da hangi ilçede okullar açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da 27 Mart'ta başlaması planlanan eğitim öğretim süreçleri kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim öğretime yarın başlanacak.