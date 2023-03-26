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27 Mart tarihi itibarıyla Malatya'da okulların açılacağı ilçeler belli oldu

27 Mart tarihi itibarıyla Malatya'da okulların açılacağı ilçeler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim depremden 49 gün sonra başlıyor.

15:10 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Malatya'da hangi ilçede okullar açılacak?

Malatya'da hangi ilçede okullar açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da 27 Mart'ta başlaması planlanan eğitim öğretim süreçleri kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim öğretime yarın başlanacak.

Malatya’nın hangi ilçesinde okullar açılıyor?

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da okulların açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda depremde hasarsız olduğu belirlenen
Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan
ve
Darende
ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 8 ilçede eğitim öğretime 27 Mart Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

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#Kale
#Yazıhan
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6 dakika önce
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