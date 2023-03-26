ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavına binlerce kişi katıldı. Sınav sonrası herkes soru ve cevaplara odaklandı. Tarih konusunda fikir edinmek isteyenler sıklıkla "YÖKDİL/1 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte beklenen tarih.

2023-YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı

YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlayacak?

26 Mart 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 26 Mart 2023 tarihinde saat 15.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 5 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıklarının Yayımlanması (% 10)

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YÖKDİL sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak?

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki temel fark nedir?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL sınavı dil tazminatı için kullanılabilir mi?

Hayır, kullanılamaz. Dil tazminatı için YDS ve e-YDS kullanılmaktadır.

YÖKDİL'e kimler başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.



