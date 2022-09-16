Özgün Bugün hangi eczane nöbetçi? e devlet nöbetçi eczane listesi
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Bugün hangi eczane nöbetçi? e devlet nöbetçi eczane listesi!

Nöbetçi Eczaneler her daim vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Sabah saat 09:00’da mesaisine başlayan eczanelerin akşam kapanış saatleri 19:00. Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te soktu. Böylelikle Türkiye geneli il ve ilçelerdeki nöbetçi eczana sorgulaması e devlet üzerinden bir tıkla öğrenilebilmekte. Peki bugün nöbetçi eczaneler nerede? En yakın nöbetçi eczane nerede var? İşte il il ilçe ilçe e devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nöbetçi Eczaneler: İl ve ilçeye göre nöbetçi eczana sorgulama
e devlet nöbetçi eczane sorgulama

Nöbetçi Eczaneler merak konusu olmaya devam ediyor. Eczanelerle işleri olan vatandaşlar çalışma saatleri ile hangi gün hangi eczane nöbetçi? sorusuna da cevap arıyor. Eczaneler sabah saat 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında normal çalışmalarına devam ediyor. Hafta içi 19:00’dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışma oluyor. Pazar günü hem gündüz hem akşam yine nöbet şeklinde eczaneler açık oluyor.

Nöbetçi eczaneleri kim belirliyor?

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir.

Nöbetçi eczaneler e devlet üzerinden sorgulanıyor mu?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer almaya başldı. Vatandaşlar, e devlet girişi yaparak nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek. TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor.

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