Bugün hangi eczane nöbetçi? e devlet nöbetçi eczane listesi!

Nöbetçi Eczaneler merak konusu olmaya devam ediyor. Eczanelerle işleri olan vatandaşlar çalışma saatleri ile hangi gün hangi eczane nöbetçi? sorusuna da cevap arıyor. Eczaneler sabah saat 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında normal çalışmalarına devam ediyor. Hafta içi 19:00’dan sonra nöbetçi usulüne göre çalışma oluyor. Pazar günü hem gündüz hem akşam yine nöbet şeklinde eczaneler açık oluyor.

Nöbetçi eczaneleri kim belirliyor?

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir.

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Nöbetçi eczaneler e devlet üzerinden sorgulanıyor mu?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer almaya başldı. Vatandaşlar, e devlet girişi yaparak nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek. TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor.

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