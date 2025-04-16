114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından organize edilen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 15 Nisan 2025 Salı günü EGM’nin resmi internet sitesi olan ‘www.egm.gov.tr/ozelguvenlik’ adresinde erişime açılmıştı. Sınava giren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklandı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2 Mayıs olarak duyuruldu. Adaylar kesin sonuçları öncesinde cevap anahtarını kontrol ederek soruları gözden geçirecek.
ÖGG SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?
ÖGG kılavuzda yer alan ifadeye göre yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.