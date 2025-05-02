114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuç tarihine çevrilmişi. Sınava katılan adayların sonuçları açıklandı. İşte, 2025 ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından organize edilen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 15 Nisan 2025 Salı günü EGM’nin resmi internet sitesi olan ‘www.egm.gov.tr/ozelguvenlik’ adresinde erişime açılmıştı. Sınava giren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklandı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü uygulanmıştı. Sınava katılan adayların sonuçları 2 Mayıs Cuma günü açıklandı.
Sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşıldı. Sorgulama işlemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki sınav sonuçları sekmesinden yapılabilecek.
Sınav sonuçlarına itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak. İtiraz sonuçları 9 Mayıs'ta açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabilecek. EGM'nin ana sayfasında yer alan "Özel Güvenlik" sekmesinden ilgili sınav dönemine ait sonuç ekranına yönlendirme yapılacak. Adayların T.C. kimlik numarası ve güvenlik bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşmaları mümkün olacak.
ÖGG ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.