Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından organize edilen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 15 Nisan 2025 Salı günü EGM’nin resmi internet sitesi olan ‘www.egm.gov.tr/ozelguvenlik’ adresinde erişime açılmıştı. Sınava giren adaylar ÖGG sonuç tarihine odaklandı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?