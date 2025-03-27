POMEM sonuçları açıklandı mı? 32. dönem POMEM mülakatları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 32. Dönem POMEM alımları kapsamında fiziki yeterlilik sınav süreci Ocak ayı itibarıyla tamamlandı. Toplam 12 bin polis adayı arasından başarıyla geçenler, bir sonraki aşama olan mülakat sınavını bekliyor. POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki süreçler göz önüne alındığında, sonuçların kısa süre içinde ilan edilmesi ve mülakat tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

32. DÖNEM PARKUR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

32. dönem POMEM alımına yönelik fiziki yeterlilik sınav ilanı 20 Ocak tarihinde yayımlanmıştı. Adayların parkur sınav sonuçları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz senenin sınav süreci değerlendirildiğinde yaklaşık nisan ayı başı gibi sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

32. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. 31. dönem POMEM alımında parkur sınavı ardından ortalama iki ay sonra mülakat yerleri duyurulmuştu. 31. dönemde 29 Nisan'da parkur sınav duyurusu gelmiş, mülakat yerleri de 26 Haziran'da açıklanmıştı.

Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,