Özel Güvenlik (ÖGG) 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ÖGG sınavının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Genel olarak yılda 6 kez yapılan Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı bu yıl 5 kez uygulanacak. İşte 2023 106. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih...

106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 106. temel eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı.

Buna göre 106. dönem ÖGG sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.

ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI 2023

Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek.

ÖGG SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakika.

Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.







