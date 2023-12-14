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AÖL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2023?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık'ta yapılacak. Sınavlara kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesinde. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacağı açıklanırken Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak AÖL sınav giriş belgesi için tarih bilgisi paylaşıldı. Peki, AÖL giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2023? İşte, Açık Lise sınav tarihleri…

11:28 - 14/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

2023 AÖL 1. dönem sınav yerleri sınava sayılı zaman kala araştırılmaya başlandı. 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için geçerli kimliği ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler katılım sağlayamayacak. Açık Öğretim Lisesi Sisteminde fotoğrafı yüklü olmayan öğrenciler biyometrik fotoğrafını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne götürerek sisteme yükletmesi gerekmektedir. AÖL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? İşte detaylar...

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar AÖL sınav giriş belgesini Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

AÖL SINAVI OTURUM SAATLERİ

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.



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