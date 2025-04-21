Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AÖL 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler şimdi de internet aramalarında "AÖL 2025 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.