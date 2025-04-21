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MEB AÖL SONUÇ SORGULA: aolweb.meb.gov.tr AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

MEB AÖL SONUÇ SORGULA: aolweb.meb.gov.tr AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanır?

16:2321/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
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AÖL sonuç
AÖL sonuç

AÖL sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşti.Sınava giren adaylar MEB sınav sonuç ekranına odaklandı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AÖL 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler şimdi de internet aramalarında "AÖL 2025 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. Türkiye genelinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Sınav sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 13.00'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları
üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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