2022 yılının 2. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den 'Öğretmen Ataması' Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen ataması büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sevindirici bir açıklamada bulundu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması yapılacak mı?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamalarına dair takvim henüz yayınlanmadı. Geçen yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir progranda Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

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ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.