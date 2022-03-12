Özgün 2022 yılının 2 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özerden Öğretmen Ataması Açıklaması
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2022 yılının 2. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den 'Öğretmen Ataması' Açıklaması!

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeler öğretmen adayları tarafından merak eidliyor. Bilindiği gibi yılın ilk öğretmen ataması 31 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. 2022 yılının ilk atamasında 15 bin öğretmen ataması yapıldı. Atanamayan öğretmen adayları ise ikinci bir atamanın ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklama geldi. 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Yılın ikinci öğretmen ataması yapıalcak mı? Tarihi belli mi? İşte Bakan Özer'den konuya ilişkin açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 2. öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
öğretmen atama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen ataması büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sevindirici bir açıklamada bulundu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması yapılacak mı?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamalarına dair takvim henüz yayınlanmadı. Geçen yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir progranda Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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