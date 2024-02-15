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2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı için tarih belli oldu! Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman?

ÖGG sınav tarihi 2024 yılında sınava katılacak adaylar tarafından takip ediliyor. 2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) ÖGG yazılı sınav tarihini paylaştı. Sınava az bir süre kala sınav yerleri giriş belgesi ÖGNET üzerinden erişime sunuldu. Peki, ÖGG sınavı 2024 ne zaman yapılacak? İşte 107. dönem Özel Güvenlik sınav tarihi!

09:47 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:47 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ÖGG sınavı
ÖGG sınavı

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşecek ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav tarihi...

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.



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#Emniyet Genel Müdürlüğü
33 dakika önce
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