107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşecek ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav tarihi...
107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav soru ve cevapları 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.