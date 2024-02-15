Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2. dönem uygulanacak ortak sınavlar için geri sayım başladı. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. İşte okullarda 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri...

Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli değil. MEB 2. dönem 1. sınavların, mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor. Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

Ülke, il ve okulda yapılan tüm sınavlar notla değerlendirilecek. Tüm sınavların ağırlığı eşit olacak. Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ancak ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacak.

MEB ORTAK SINAV SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.

İLK DÖNEM SINAVLARI GERİDE KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi kasım ayında tamamlandı.

200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.

İlk sınavların ardından 2. ortak sınavlar ise Aralık ayında tamamlandı.







