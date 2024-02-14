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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı! Bursluluk Sınavı başvuruları ne zamana kadar yapılacak? Başvuru ekranı ve tarihler...

İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru ekranı, 13 Şubat Salı günü adaylar tarafından ziyaret ediliyor. MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılacak. Her yıl yapılan İOKBS başvuru ekranı açılıyor. Süreçle birlikte 2024 İOKBS başvuru şartları ve tarihi de araştırılıyor. 2024 Bursululuk başvurusu ne zaman sona erecek, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

13:57 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İOKBS
İOKBS

İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine uygulanan İOKBS başvuru ekranı 2024 yılı için erişime açılıyor. 2024 İOKBS başvuru şartları, tarihleri ve ücreti MEB kılavuzu ile belli oldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

2024 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Kılavuza göre İOKBS başvuruları, 13 Şubat 2024 Salı günü başlıyor ve 1 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, 13 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecek. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2024 mali yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüz on bir bin altı yüz) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.


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