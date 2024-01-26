Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2024 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) Bursluluk Sınavı başvuru tarihi de belli oldu. Peki, İOKBS (bursluluk sınavı) başvuruları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
Sınava yönelik usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
İOKBS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI
Sınava katılacak 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak.
9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek.
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.
Sınav, 21 Nisan Pazar günü 10.00'da başlayacak, sonuçları 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.
İOKBS SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.