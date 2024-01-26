İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) ne zaman yapılacağı, burs almak için sınava katılım sağlayacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarının katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2024 İOKBS ne zaman yapılacak? İşte 2024 MEB takvimine göre İOKBS sınav ve başvuru tarihleri...