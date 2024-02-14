MEB'den ara tatil kararı: Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Ancak Sabah gazetesinde yer alan habere göre

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Ancak Sabah gazetesinde yer alan habere göre

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.