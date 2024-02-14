|
Gündem

MEB'den ara tatil kararı: Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı.

09:56 - 14/02/2024 Çarşamba
Diğer
Arşiv
Arşiv

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik detaylar belli oluyor.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Ancak Sabah gazetesinde yer alan habere göre
MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

Yaz tatilinden kısılacak

Yapılacak beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.


Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.


  • Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde

Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.


  • Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor.

Eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabileceği öğrenildi. Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.


Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.








#MEB
#Okul
#Tatil
#Eğitim
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi