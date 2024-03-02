Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci için 2. dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu tablosu ve soru dağılımı merak ediliyor. 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...