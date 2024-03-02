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2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı sonuç tarih belli oldu! Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuç tarihi 2024 yılında sınava katılan adaylar tarafından takip ediliyor. 2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavıgerçekleştirildi. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat'ta gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte 107. dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi!

13:02 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:16 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ÖGG sınavı
ÖGG sınavı

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı gerçekleştirildi. Özel Güvenlik olmak adına sınava giren adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşen ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav sonuç tarihi...

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.



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#Emniyet Genel Müdürlüğü
6 dakika önce
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2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı sonuç tarih belli oldu! Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?