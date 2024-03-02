107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı gerçekleştirildi. Özel Güvenlik olmak adına sınava giren adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşen ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav sonuç tarihi...
107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılının ilk ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.