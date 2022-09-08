Özgün Öğrenci akbili nasıl çıkarılır?
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Öğrenci akbili nasıl çıkarılır?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmışken indirimli öğrenci kartının nasıl alınacağı merak konusu oldu. İBB’nin toplu taşıma ücretlerine geçtiğimiz aylarda yaptığı zam sonrasında vatandaşlar öğrenci akbili alabilmenin yollarını arıyor. Peki öğrenci akbili nasıl alınır? Online öğrenci akbili nasıl çıkarılır? Ücreti ne kadar? Kimler öğrenci kartı alabilir? İşte merak edilen bütün soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci akbili ne kadar? Öğrenci akbili nerede çıkarılır?
Öğrenci akbili

Şehir içi ulaşım araçlarında indirimli geçiş hakkı sağlayan öğrenci akbilini Ön lisans okuyanlar için ilk kayıt olunan tarih itibari ile 4 yıl, lisans programı okuyanlar içinse 7 yıl indirimli kart kullanım hakkı bulunuyor. İşte öğrenci akbili başvurusu hakkındaki detaylar…

KİMLER ÖĞRENCİ KARTI ALABİLİR?

Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencileri İBB'nin indirimli İstanbulkart'ını almak için başvuru yapabilir. Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı alabilmeleri için 20 yaşından gün almamış olması, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan kaydına sahip olmaması gerekir.

ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul'un birçok noktasında bulunan İstanbul kart Başvuru Merkezlerinden birine giderek başvuru yapabilirsiniz. Bu merkezler genelde ilçe meydanları ya da metro istasyonları gibi kolay ulaşılan yerlerde bulunuyor. Size en yakın başvuru merkezini gitmeden önce bulunduğunuz ilçeye göre internetten araştırabilirsiniz. Öğrenci akbili başvurusu için İstanbulkart Başvuru Merkezine giderken yanınızda nüfus cüzdanınızın aslı, 1 adet fotoğraf ve öğrenci olduğunuzu gösteren bir belge gerekiyor. Bu belgeleri görevliye teslim edip kart işlem ücretini de verdikten sonra başvuru işleminizi yapabilirsiniz. Yoğunluk olmadığı takdirde kartınız gün içinde teslim edilebilir.

ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURU MERKEZLERİ

ÖĞRENCİ AKBİLİ İÇİN ONLİNE BAŞVURU YAPILIR MI?

Online öğrenci akbili başvurusu yapmak için önce buradan kayıt olmalısınız. Kayıt yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı sisteme kaydetmelisiniz. Başvurunuzu yaparken kredi kartıyla başvuru ücretini ödeyerek işleminizi yapabilirsiniz. Öğrenci kartınız hazırlanarak seçtiğiniz adrese PTT ile gönderilecektir. Gönderim işlemi yalnızca İstanbul içindeki adresler için geçerli.

ÖĞRENCİ AKBİLİM BANA ULAŞMAZSA NEREYE İADE EDİLİR?

PTT ile adresinde ulaşılamayan kişilerin İETT öğrenci İstanbul Kartları Karaköy'de bulunan İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne iade edilir. Oraya giderek öğrenci akbilinizi elden teslim alabilirsiniz. Kartınızın İstanbulkart Başvuru Merkezleri’ne teslim edilmesini istiyorsanız başvurunuzda teslimat noktasını kendiniz belirleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ KARTI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenci kart 20 TL ücret karşılığında çıkarabilirsiniz.

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