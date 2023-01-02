İlköğrenim, ortaöğretim ve üniversite eğitim destek başvuruları başladı! Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.

Öğrenci ulaşım destek ödemesi

Öğrenci ulaşım destek yardımı başvuruları başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını duyurdu.

Sosyal yardım öğrenci ulaşım parası

Sosyal yardım öğrenci destek parası ne kadar?

Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, “Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız” dedi.

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Öğrenci ulaşım destek parası başvurusu

Öğrenci ulaşım destek parası başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımızın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Ulaşım desteği başvuru şartları neler?

Ulaşım desteğinden ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler,

25 yaşının altındaki lisans öğrencileri,

Türk vatandaşı olma.

Açık öğretim öğrencileri ulaşım desteği veriliyor mu?

Öte yandan açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine ulaşım desteği verilmeyecek.

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Ulaşım destek parası ne kadar?

Bakan Yanık, üniversite ulaşım desteği ödemelerinin ne kadar olacağını açıkladı. Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle;

"Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak."