Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme 2024 başvurusuna ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından beklenen duyuru yayımlandı. MEB öğretmen atama, yer değiştirme takvimene göre, mazerete bağlı il içi veya il dışı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Ön başvurularını tamamlayan öğretmenler, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 2024 Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte yanıtı.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."