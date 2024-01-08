Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme 2024 başvurusuna ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından beklenen duyuru yayımlandı. MEB öğretmen atama, yer değiştirme takvimene göre, mazerete bağlı il içi veya il dışı yer değiştirme ön başvuruları 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. Ön başvurularını tamamlayan öğretmenler, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman başlayacak? MEB 2024 Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte yanıtı.
ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMA YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen yer değiştirme atamaları 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.
2024 MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.
"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."