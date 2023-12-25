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Kamu alımı iş ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlete binlerce personel alınacak! Kurumlar tek tek açıklandı

Kamu alımı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Kamu personel alımı iş ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu iş ilanı alımları için başvuru tarihleri de açıklandı. Peki hangi kurum alım yapacak, başvurular ne zaman? İşte detaylar.

11:28 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:30 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kamuya personel alımları iş ilanı
Kamuya personel alımları iş ilanı

Kamuya personel alımı, Türkiye'de istihdam alanında önemli bir yere sahiptir. Kamu personel alımı iş ilanları ile personel alımı yapan birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında, bakanlıklardan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, üniversitelerden ve belediyelerden bazıları yer almaktadır. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

HANGİ KURUM KAMU PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilmesine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak. Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

KAMU İŞ İLANI UZMAN VE DENETÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.



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