Öğretmen il dışı atama sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Öğretmen il dışı atama başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuç ekranı...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN TAYİNLERİ İÇİN İLİŞİK KESME NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilişik kesme işlemleri 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

REKLAM

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

REKLAM

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI

ÖZGÜN LGS 2. nakil başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak?