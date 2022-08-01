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LGS 2. nakil başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz hafta yapılan ilk nakil başvuru sonuçları bugün açıklandı. Bu noktada gözler 1 Ağustos tarihinde. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "LGS Lise 2. Nakil başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, e-Okul nakil başvurusu nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, LGS 2. nakil başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI: 2. nakil başvuru tarihi ne zaman?
LGS 2. nakil başvuruları

2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında yerleştirmeye esas lise 2.nakil başvurularının ne zaman başlayacağı merak kazandı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

LGS 2.NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." dedi.

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