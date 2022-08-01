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LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! LGS nakil tercih sonuçları sorgulama

2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Adaylar LGS 1. nakil sonuçlarının nereden öğrenileceğini sorguluyor. Peki, lise 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: LGS nakil tercih sonuçları nereden sorgulanır?
LGS 1. nakil sonuçları

LGS nakil tercih sonuçları erişime açıldı. LGS’ye giren adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." ifadesini kullandı.

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